L’emergenza ambientale è grave I Marlene Kuntz fra suoni e rabbia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) EMPOLI (Firenze) Nell’attesa di spostarsi in Europa, quando sarà già autunno, l’Estate Catartica deiprosegue il 29 agosto al Beat Festival di Empoli. Nel corso della serata inaugurale della rassegna al Parco Serravalle, Cristiano Godano & Co. proporranno undici delle tredici canzoni (più un inedito) entrate trent’anni fa tra i solchi del loro folgorante album di debutto assieme ad altre reliquie anni Novanta come “Ape regina”, “Come stavamo ieri”, “Ineluttabile” ed altre. C’è pure “Aurora”, gioiello dell’ep “Come di sdegno” dato alle stampe sempre di quel periodo. "Se i concerti di primavera sono stati una bomba, questi sembrano esserlo anche di più" anticipa Godano. "Ovviamente, pure la tranche estiva del tour di ‘Catartica’ è dedicata al nostro ex batterista Luca Bergia (scomparso lo scorso anno - ndr)".