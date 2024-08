L’atletica leggera sbarca ad Argenta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024)ad, l’appuntamento per bambini dai 7 anni in su e ragazzi è dal 10 settembre nel Centro sportivo di via Napoli, lo stesso utilizzato anche per il calcio: Consandolo prima squadra e settore giovanile. Non solo corsa, ma anche salto e lancio. Info: 338-3918152. Un’opportunità per fare sport, parzialmente frustrata da Bruno Patelli, allenatoreno, una vita dedicato al pallone, preparatore atletico in passato di Juventus e Parma. Ecco l’obiezione di mister Patelli su un gruppo di discussione su Facebook: "Ma la pista di atletica è stata ripristinata? Oppure è rimasta tale e quale, fatiscente e non omologata? Mi scuso dell’impertinenza, ma se deve gestire piccoli atleti, specialmente ai più piccoli, bisogna dare sicurezza, perché diversamente se si fanno male per paura smetteranno di fare attività".