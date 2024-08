La gioventù a Torino il rientro in Russia il social Vk Telegram il patrimonio di 14 miliardi | chi è Pavel Durov

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma, 25 agosto 2024 -, 39 anni, fondatore e amministratore delegato del servizio di messaggistica, miliardario franco-russo, è stato arrestato in Francia, in una vicenda dai contorni misteriosi, sicuramente con molti punti da chiarire. Ed è solo l’ultimo capitolo di una vita condotta tra imprenditoria e tensioni con il potere di Mosca. L’infanzia e ilinNato il 10 ottobre 1984 a San Pietroburgo,si è trasferito in giovane età aper il lavoro del padre, latinista e professore universitario di filologia classica. Ha frequentato le scuole dell'obbligo e trascorso quasi tutta la suain Italia, prima di rientrare, nel 2001, ine iscriversi al ginnasio accademico.