Juventus visite mediche per Nico Gonzalez | entusiasmo alle stelle | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2024)in casadopo la vittoria all’esordio contro il Como e la campagna acquisti di altissimo livello. Il club bianconero ha perfezionato anche l’arrivo didalla Fiorentina. L’attaccante argentino, classe 1998, si è presentato al J Medical per le. Il calciatore si è concesso per fotografie e autografi ai tifosi presenti che lo attendevano all’esterno della struttura. La società è in contatto per risolvere tutte le questioni burocratiche e di tesseramento in vista della trasferta di lunedì sera contro l’Hellas Verona. Buona domenica ?????? pic.twitter.com/KV9IyRAVur —FC (@fc) August 25, 2024 L'articoloperCalcioWeb.