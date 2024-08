Grande Fratello nella Casa anche due ex protagonisti di Temptation Island | ecco chi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 25 agosto 2024) In attesa dell’inizio della nuova edizione del, che debutterà il prossimo 16 settembre su Canale 5, Davide Maggio ha confermato i nomi di due nuovi concorrenti. Lino Giuliano, protagonista dell’undicesima edizione di, entreràdel. Napoletano, di professione barbiere, Lino Giuliano è noto al pubblico di Canale 5 per aver preso parte, questa estate, all’undicesima edizione diinsieme alla fidanzata Alessia Pascarella. Relazione che è naufragata, dopo quattro anni, all’interno del programma, durante il quale Lino non ha saputo resistere alle attenzioni della single Maika Randazzo, che ha frequentato per un po’a telecamere spente nonostante un tentativo di riappacificazione con Alessia durante un secondo falò di confronto straordinario.