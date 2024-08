Due interventi al Cerreto Grave un ciclista 54enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024)a catena dei soccorsi ieri mattina aAlpi sulla strada che porta al lago Pranda: prima un reggiano di di 54 anni per malore, portato in elicottero all’ospedale di Massa Carrara, poi una donna di 55 infortunata a un arto inferiore, portata ìn ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Castelnovo Monti. La prima richiesta di soccorso è scattata alle 10 circa per unresidente a Reggio, già sofferente di disturbi cardiaci, che durante la salita in bicicletta daAlpi al lago Pranda, a metà percorso è stato colto da malore. Subito intervenuti sul posto i tecnici del Soccorso Alpino sezione Monte Cusna, gli operatori sanitari della Croce Verde Alto Appennino di Busana e i Vigili del fuoco di Castelnovo Monti.