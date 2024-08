De Laurentiis ha speso 110 milioni ma oggi gioca ancora Mazzochi CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2024) Deha110, mail Napolialle 20:45 al Maradona contro il Bologna, partita valida per la seconda giornata di Serie A. La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport. Raspadori punta centrale. La probabile formazione del Napoli contro il Bologna Il Corriere dello Sport scrive: Conte ha diretto la seduta al centro sportivo di Castel Volturno, testando la formazione che dal primo minuto dovrà provare a cancellare la tremenda sconfitta di Verona al debutto in campionato. Di tempo per rimettere le cose a posto ce n’è in abbondanza, ma in attesa di Lukaku e del gong del mercato bisognerà dare subito un segnale positivo in campo.