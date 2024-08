Cannes cresce ancora Port Canto si arricchisce di altre imbarcazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Lo scorso anno, era stata la direttrice dello ’Yachting Festival’ di, Sylvie Ernoult, a riassumere in poche parole la forza e l’immagine della grande kermesse nautica: "Siamo creativi. E cresciamo". Affidando poi al numero di visitatori allora registrati – 55mila complessivamente – il compito di certificare l’imanza di quello che da sempre è considerato il più grande Salone del mondo per numero diposizionate ’in acqua’. Pronostico agevole: si preannuncia un’edizione non meno esaltante quella che prenderà il via il prossimo 10 settembre, bussola indiscutibile per orientarsi tra le nuove tendenze del settore nautico.