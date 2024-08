Arrampicata Stella Giacani ai mondiali di Pechino Under 18

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 25 agosto 2024) La giovane atleta, soprannominata “Lo Stambecco di Chiaravalle”, è pronta a scalare la vetta più importante: i campionati18 di. Obiettivo, centrare le semifinali CHIARAVALLE, 25 agosto 2024 – Al via i campionati del mondo18 disportiva per. L’atleta, soprannominata lo ‘Stambecco’ di Chiaravalle, è partita per la trasferta iridata e avrà appena quattro giorni di jet lag per reagire alla differenza oraria trae Italia ed entrare senza remore nella competizione. Ardua la sfida per la giovane, data la caratura delle avversarie, ma la grinta e la personalità decisa con la quale la giovane atleta approccia le competizioni internazionali lasciano ben sperare e i presupposti secondo lo staff sono positivi.