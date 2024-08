Anna Pettinelli in bilico ad Amici 24 | che combina Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 25 agosto 2024) Ancora qualche settimana e inizia24. Come sempre, l'attesa per il talent show diDeè carica di aspettative e sorprese. Questa volta, però, l'attenzione non è solo rivolta ai giovani allievi, cantanti e ballerini, che calcheranno il palco, ma soprattutto a un possibile «terremoto» all'interno del corpo insegnanti. Le voci su un rinnovamento radicale sono insistenti, e sembrano prefigurare una vera e propria rivoluzione. Uno dei primi nomi a far discutere è quello di Raimondo Todaro. Dopo l'annuncio di addio, il posto da insegnante di ballo è rimasto vacante, e le voci su chi potrebbe prendere il suo posto si sono subito moltiplicate. Tra i candidati più probabili ci sono due volti noti al pubblico di: Elena D'Amario e Adriano Bettinelli.