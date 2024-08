Anche l’Ia studia la Sacra Sindone e dà alla luce il vero volto di Cristo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 25 agosto 2024) Forse l’Intelligenza artificiale non è brutta come la si dipinge. Almeno, con il ritratto di Gesù basato sulladi Torino, ha realizzato un piccolo capolavoro. Glielo ha commissionato il quotidiano inglese Daily Express, che ha utilizzato il programma Midjourney. Il risultato è quello che potete osservare in prima pagina oggi: è molto simile alle icone diche siamo abituati a vedere esposte nelle chiese, sui comodini delle nostre case, o sui santini di carta che teniamo nel portafoglio. In particolare, si nota una grande somiglianza con l’immagine della Divina Misericordia, cioè il quadro che il Figlio di Dio in persona avrebbe chiesto a Santa Faustina Kowalska di far dipingere.ha rappresentato, con la vividezza di un’istantanea, un uomo dai capelli lunghi, con gli zigomi pronunciati, la barba e lo sguardo penetrante.