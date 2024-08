AEW | Aggiunto un 5vs5 al pre-show di All In protagonisti anche i Von Erichs

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 25 agosto 2024) Ci siamo ormai, a partire dal pomeriggio di domani andrà in scena All In 2 in quel di Londra con una ricca card e un pre-meno corposo del solito, ma con due match per alcuni versi interessanti, Nel corso della puntata di Collision che ha preceduto il PPV, i campioni di coppia ROH, Sammy Guevara e Dustin Rhodes, hanno inizialmente parlato di una Open Challenge, ma poco dopo nel discorso è stato annunciato un ten man tag team match. Vonin azione È sicuramente un gran momento per i neo-campioni di coppia ROH, titoli conquistati la scorsa settimana sconfiggendo l’Undisputed Kingdom. Domani ad All In Zero Hour verranno affiancati da i Vone Katsuyori Shibata contro i Cage of Agony (Brian Cage, Bishop Kaun, and Toa Liona) e gli ex campioni Matt Taven e Mike Bennett).