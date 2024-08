Acquaroli lo batterebbe soprattutto al sud

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) "La riconferma della candidatura di Francescosarebbe una bella ipoteca sulla vittoria alle regionali del prossimo anno, indipendente dal candidato del centrosinistra". Per l’assessore regionale Stefano Aguzzi, il presidentenon ha avversari da temere: "E’ apprezzato in tutte le Marche, compresa questa provincia, come un buon governatore, a differenza di Ricci che è conosciuto solo nella provincia di Pesaro e Urbino". "– incalza il consigliere regionale di maggioranza Giovanni Dallasta – ha lavorato bene e può vincere al di là di Ricci. Le elezioni regionali sono una cosa diversa dalle europee. Si sa che nelle province di Macerata, Fermo ed Ascoli il Pd non tocca palla e se fossi Ricci non farei tanto lo spavaldo".