’Una serata in piazza’ | Aiutiamo il Ramazzini

(Di sabato 24 agosto 2024) ‘Unaina Castel Guelfo per fare del bene. Ci siamo: appuntamento dalle 19.30 in poi in piazza XX Settembre e via Gramsci, a sostegno dei percorsi di ricerca scientifica sviluppati dall’Istitutodi Bologna. Prima la cena solidale poi lo spettacolo ‘A night to remember’ con la band guidata da Eleonora Paroli tra sonorità pop, soul e jazz per creare un’atmosfera unica nel cuore pulsante del paese. Un appuntamento da non perdere che completa la porzione centrale del cartellone della rassegna ‘Sere d’estate’, organizzata dalla Pro Loco insieme all’amministrazione comunale, prima del trittico conclusivo di eventi di settembre. Già, dall’anteprima di FantastiKa, in agenda il 6 alle 18.30 a Palazzo Malvezzi tra mostra e iniziative, ai percorsi storici e naturalistici con guida certificata di ‘Be in Wonderland’ (11).