Una ripresa da applausi e il Mazza si accende

(Di sabato 24 agosto 2024) Serviva una partita non banale per iniziare un campionato complesso e reso ancora più in salita per via dei tre punti di penalizzazione con i quali la Spal è costretta ad iniziare questa stagione, e di certo gli spettatori di Spal-Ascoli ieri sera non si sono annoiati. Dopo l’Inno di Mameli suonato da Andrea Poltronieri, gli oltre seimila del, la metà circa abbonati, a dimostrazione che la passione per i colori biancazzurri resta immutata malgrado tutte le vicissitudini, si sono accesi, trascinati dai ragazzi di Dossena. I biancazzurri, dopo un primo tempo chiuso immeritatamente in svantaggio e con un paio di palle gol mancate, e unainiziata col gol di Corazza che sembrava il classico colpo del ko, non si sono buttati giù, hanno continuato a spingere, e con qualche cambio giusto, hanno girato in pochi minuti l’inerzia del match, con le reti di Rao e Arena.