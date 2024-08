Un farmaco sperimentale che blocca le vampate di calore della menopausa senza ormoni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 agosto 2024) Ledie la sudorazione notturna, fastidiosi compagni, potrebbero presto avere un nuovo alleato. Veoza, il primospecifico per combattere questi sintomi, è pronto a rivoluzionare la vita di milioni di donne. Circa il 50% delle donne insperimentadi, un disturbo che può durare anche diversi anni e compromettere significativamente la qualitĂvita. Fino ad ora, la terapia ormonale sostitutiva (TOS) era la principale opzione terapeutica, ma non tutte le donne potevano utilizzarla a causa di controindicazioni o effetti collaterali. Ilagisce in modo mirato sul cervello,ndo una proteina chiamata neurochinina-3, responsabileregolazionetemperatura corporea.