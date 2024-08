Tragico schianto | muore giovanissimo agente del Corpo forestale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) Un grave incidente stradale ha scosso il sud della Sardegna nel pomeriggio di ieri. Un giovanedel, di soli 24 anni, ha perso la vita lungo la provinciale 80, nella zona del Basso Sulcis, mentre con una collega si dirigeva verso un incendio in corso nella zona di Santadi. L’incidente e i soccorsi L’incidente è avvenuto intorno alle ore 16. Per ragioni ancora da accertare, il veicolo di servizio su cui viaggiavano i due agenti è improvvisamente uscito di strada, ribaltandosi più volte. Il giovane, vittima dell’incidente, è stato immediatamente soccorso e trasportato in condizioni disperate all’ospedale Brotzu di Cagliari tramite elicottero. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, il ragazzo è deceduto poco dopo il ricovero.