Tragedia sulle Dolomiti 26enne precipita durante un’escursione

(Di sabato 24 agosto 2024): un ragazzoha perso la vita dopo essere scivolatoun escursione sul monte Civetta. Dopo l’incidente, gli amici che si trovavano con lui hanno allertato i soccorsi giunti sul posto poco dopo. () Leggi anche: Ana Maria Henao, che fine ha fatto dopo 6 mesi dalla scomparsa: cosa sappiamo Leggi anche: Naufragio Bayesian, il comunicato ufficiale della famiglia Lynchin montagna, giovane di 26 anni scivolaQuella che doveva essere una gita tra amici per svagarsi e divertirsi in montagna si è trasformata in una terribile. Giorgio Allegri, un ragazzo di 26 anni di Ravenna, è morto a seguito di un incidentenelle. Il dramma è avvenuto ieri, venerdì 23 agosto, intorno alle ore 18.