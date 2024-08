Tragedia in casa mettono in carica lo scooter elettrico e vanno a dormire | 6 morti

Leggi tutta la notizia su tvzap

nella notte a Novi Sad, in Serbia: una famiglia di sei persone è morta tra le fiamme mentre dormiva in una camera della propria abitazione. I genitori, prima di coricarsi, avrebbero messo inuno. L'incendio presumibilmente scaturito dal mezzo, ha avvolto velocemente l'abitazione non lasciando loro scampo. I dettagli del dramma. Incendio a Novi Sad,prende fuoco Durante la mattina di ieri, venerdì 23 agosto, sei persone, presumibilmente appartenenti alla stessa famiglia, sono morte in un incendio scaturito dalla loroa Belgrado, in Serbia.