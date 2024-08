The Secret of Scarecrow 1 – La principessa e lo spaventapasseri

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 24 agosto 2024) Negli scorsi mesi Star Comics ha proposto diversi nuovi global manga, ovvero quelle serie pubblicate da fumettisti non giapponesi, ma che si ispirano chiaramente allo stile dei manga e che ne riprendono anche l’impostazione delle tavole e il senso di lettura. Vi abbiamo già parlato di Oneira (qui per la recensione) e ora passiamo a Theof, scritto e disegnato da Gin Zarbo e uscito in originale per la casa editrice tedesca Altraverse. Theof– Gin Zarbo; Star Comics Alla ricerca delloDa decenni, gli umani sono in guerra contro i Crow, mostri dall’aspetto di corvi giganti, dotati di grande forza e di un potere che manipola le persone facendole cadere sotto il loro volere. La leggenda racconta che in passato glifossero gli unici in grado di sconfiggerli, ma un giorno sono misteriosamente scomparsi.