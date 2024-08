Taremi San Siro pronto a esplodere | con Inter-Lecce esordio in grande stile!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Per Mehdisi prospetta una serata davvero speciale.segnerà l’a Sandell’iraniano, in una maniera particolare. PRIMA VOLTA –, in programma alle ore 20.45 di questa sera, segnerà il debutto stagionale a Sandegli uomini di Simone Inzaghi. Un momento particolarmente atteso, per i tifosi che sono impazienti di tornare a riempire gli spalti del Giuseppe Meazza e per gli stessi calciatori, entusiasti di poter regalare ancora nuove emozioni lì dove solo pochi mesi fa hanno alzato al cielo lo scudetto. Tra questi – gli uomini della storica impresa della seconda stella – non c’era ancora, però, la new entry Mehdi. L’attaccante iraniano si è unito alla crew di Simone Inzaghi solo da pochissimo e deve ancora assaporare l’ebbrezza di muovere un pallone nel boato assordante di San