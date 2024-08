Sara Caulfield storia di una viaggiatrice non solo social | Sono libera e senza radici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Milano – “Mille avventure con @” è uno dei suoi motti., romana, ha vissuto ovunque e per il momento si è stabilita a Milano.Ha un grosso seguito di follower su Instagram a cui racconta le sue peripezie in giro per il mondo. Il viaggio non èun’esperienza di vita ma è diventato un lavoro. Come si definirebbe? “Credo che questa sia l’epoca dei content creator, con le dovute distinzioni per quanto mi riguarda. Cerco di non essere l’ennesima che propone l’elenco delle cose imperdibili da fare a Londra. Recentemente, una ragazza che mi segue su Instagram, mi ha mandato un messaggio: “i tuoi contenuti nonmai banali, è una cosa che di te mi piace molto. Sei genuina e non cerchi il contenuto che funzioni per forza”. Credo di rivedermi molto in questa frase. Cerco di portare temi freschi e spontanei, che mi rispecchino.