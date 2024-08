Santo Spirito due colpi nella notte | Oramai lasciamo la cassa aperta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Firenze, 24 agosto 2024 - Era appena rientrato dalle ferie e stava andando ad aprire il locale che gestisce in piazzaquando, passando da via Maggio, ha notato il bandone del bar di famiglia sollevato. Ha pensato che dentro ci fossero gli addetti alle pulizie. In realtà a lasciarlo aperto ci avevano pensato i ladri. Secondo quanto ricostruito,tra giovedì e venerdì, ignoti dopo aver divelto il bandone si sono intrufolati all'interno di GustaBar, il locale gestito da Claudia, sorella di Pasquale Maruca. I malviventi sarebbero usciti con alcuni pacchetti di sigarette e il fondodimenticando il piccone utilizzato all'interno. "Stavo passando di lì per andare a lavoro e ho pensato in un primo mento a qualcuno che stesse facendo le pulizie all'interno visto che il bar è chiuso per ferie e riapriamo lunedì.