Rubini l' intervista a Molteni | Ius scholae? Problemi di sicurezza con una norma più lassista

(Di sabato 24 agosto 2024) Nicola, sottosegretario leghista al ministero dell'Interno, si dice «esterrefatto» per il dibattito che si è innescato sulla cittadinanza e sul filo rosso che sembra unire Forza Italia al centrosinistra. Onorevole cos'è che non la convince in tutto questa situazione? «Trovo singolare che in un momento in cui i numeri dell'immigrazione (-64% di sbarchi; +20% di rimpatri) stanno dando ragione al governo, invece di mettere in risalto i risultati di una maggioranza che è ritornata a difendere i nostri confini, si pensi ad aprire un varco ideologico alla sinistra. Davvero non lo comprendo».Secondo lei esiste un legame tra come viene concessa la cittadinanza e l'immigrazione? «Ma certo. Le due cose non sono sganciate tra loro. Il nocciolo però è questo: è sbagliato dire che la cittadinanza aiuta l'integrazione. Non è vero.