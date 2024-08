Quanti punti può guadagnare o perdere Jannik Sinner agli US Open? Gli scenari turno per turno e la classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024)si presenteràUSda numero 1 del mondo: per la seconda volta in carriera inizierà un torneo dello Slam da leader del ranking ATP dopo aver goduto di questo status a Wimbledon poco più di un mese fa. Il tennista italiano, che in questa stagione ha già vinto tornei cinque(su tutti gli Australian, il Masters 1000 di Miami e il Masters 1000 di Cincinnati), cercherà di farsi strada sul cemento di Flushing Meadows a New York, dove il torneo scatterà lunedì 26 agosto.può fare affidamento su 9.360, ma ora è in arrivo la cambiale degli US, ovvero i 180guadagnati per il risultato ottenuto dodici mesi fa (gli ottavi di finale, dove venne sconfitto dal tedesco Alexander Zverev).