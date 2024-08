Pisa-Palermo 2-0 | vittoria meritata all' Arena Garibaldi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 - Prestazione convincente per la squadra di Inzaghi che imbriglia i rosanero e vola tra i primissimi posti della classifica. Dopo l'autorete di Nedelcearu il risultato viene fissato sul 2-0 da Nicholas Bonfanti nella ripresa. PRIMO TEMPO - La partita inizia subito con unarrembante. La squadra di Inzaghi infatti passa subito in vantaggio. Leris scappa via sulla fascia al 4', mette in mezzo un buon pallone, ma è Nedelcearu ad anticipare Moreo, mettendo il pallone nella propria porta. Al 7' Caracciolo ci prova da fuori area, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Al 9' c'è anche la traversa di Caracciolo che, sugli sviluppi di una punizione conquistato da Piccinini, aveva provato nuovamente la conclusione. E' uno Sporting Club arrembante in questa prima fase di gioco.