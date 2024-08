Palacios ai dettagli con l’Inter | le tempistiche dell’arrivo a Milano – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)si prepara ad accogliere in rosa il nuovo colpo Tomas. All’arrivo adel difensore argentino, previsto a breve, mancano solo gli ultimissimi. IN DIRITTURA D’ARRIVO – Tutti gli indizi e i rumors di mercato vedono avvicinarsi sempre più l’arrivo di Tomasal. Il giovane argentino è stato individuato come il difensore mancino che fa al caso di Simone Inzaghi e per questo la dirigenza nerazzurra ha lavorato instancabilmente per riuscire a portarlo a. Alla chiusura della trattativa per il trasferimento mancano solo gli ultimida limare tra il Talleres e l’Independiente Rivadavia, con quest’ultimo che riscatteràprima di cederlo al. I due club stanno cercando un’intesa sulla percentuale da dividersi, per poi dare il via libera finale con l’avvio delle pratiche burocratiche.