Manovre del centrodestra FdI punta su Castagnoli

(Di sabato 24 agosto 2024) Il Pd ha ufficializzato i due candidati cesenati per le elezioni regionali, il consigliere uscente Massimo Bulbi e l’assessora al comune di Cesena Francesca Lucchi (che saranno in lista insieme ai forlivesi Daniele Valbonesi, ex sindaco di Santa Sofia e Valentina Ancarani, vicepresidente della Provincia, entrambi ex segretari territoriali). Anche per gli altri partiti il percorso per l’individuazione dei candidati è entrato nel vivo in vista della competizione elettorale del 17 e 18 novembre e ilsta accelerando le operazioni. In Fratelli d’Italia è approdato il forlivese Massimiliano Pompignoli proveniente dalla Lega, il quale potrebbe correre per il terzo mandato dopo due incarichi come consigliere regionale leghista. Ha dato la sua disponibilità, saranno i vertici di Fratelli d’Italia a prendere la decisione.