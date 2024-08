LIVE Sonego-Michelsen ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA | azzurro a caccia del primo titolo dell’anno

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella Finale del 250 didi Lorenzocontro Alex. È la quattordicesima finale azzurra in stagione! Nel sabato conclusivo del torneo della Carolina del Nord l'è saputo spingersi senza lasciare per strada nemmeno un parziale. Finalmente una settimana in cuiè riuscito ad esprimere un tennis di altollo con continuità e, va detto, in cui il sorteggio non è stato dei peggiori, visto anche il campo di partecipazione. Ciò non è successo sovente nel, ed anche ai prossimi US Open ci sarà Tommy Paul (testa di serie numero 14) ad attendere il torinese all'esordio. Il rivale per ildell'ex n.21 del mondo si chiama Alex, ed è uno dei prospetti USA più interessanti nel circuito.