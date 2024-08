L’Ausl taglia i tempi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Negli ospedali della Romagna la stenosi aortica si tratta anche senza Cardiochirurgia. Dal 2019 a oggi sono stati 800 per una malattia sempre più frequente che, quando compaiono i sintomi vede la sopravvivenza limitata al 50% dei pazienti entro i due anni. Perre iè nata l’idea di rendere disponibile ai pazienti più fragili, l’esecuzione della procedura nel laboratorio di Emodinamica dell’ambito di residenza del paziente. Ciò al fine di ridurre il tempo di attesa. Lo studio, denominato TAVI at Home, promosso dall’Azienda USL Romagna e approvato dal Comitato Etico, è coordinato dal dottor Fabio Tarantino della Cardiologia di Forlì. Il progetto è iniziato a giugno 2023 su 20 pazienti. Per l’Azienda i risultati sono ottimi.