Lacrime senza fine per Daniele L’addio all’alpinista di Casenuove | Il dolore di non saperti sui sentieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Empoli, 24 agosto 2024 – La chiesa dell’ospedale San Giuseppe non è riuscita a contenere le tantissime persone che hanno voluto esserci per l’ultimo saluto aPacini, il 34enne morto a causa di un incidente in cordata avvenuto in Valle Gesso, in provincia di Cuneo, durante una scalata dello spigolo Vernet alla cima della Nasta. Il giovane era con la fidanzata e compagna di cordata Giusi: è stata lei a dare l’allarme e chiamare i soccorsi. Ma per, che non era un semplice appassionato di montagna, ma un vero e proprio alpinista, non c’è stato nulla da fare. La coppia – da quanto ricostruito – era arrivata per alcuni giorni di vacanza e scalate da Empoli. Una tragedia che ha fatto piangere tutta la città.