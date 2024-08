La Violinista Del Re Ultimo Capitolo | Vittoria Non E’ Chi Dice Di Essere!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 24 agosto 2024) LaDel Re: Nelfinale,si trova di fronte alla corte per rivelare un segreto che cambierà per sempre il destino del regno. Tra intrighi e momenti di grande emozione, la verità nascosta emerge, portando a un inaspettato colpo di scena. LaDel Re: La rivelazione didavanti alla corte! Il sole stava tramontando sui giardini reali, tingendo di oro e arancio le torri del palazzo. Le rose, ormai in piena fioritura, sembravano brillare sotto i raggi caldi, e il silenzio della corte era interrotto solo dal fruscio delle foglie mosse da una leggera brezza. Dopo il tumulto della notte precedente, la calma regnava di nuovo. Isabella era stata esiliata, portata via in fretta e senza alcun addio. Gli alleati che l’avevano sostenuta avevano perso ogni potere, e il palazzo era finalmente libero dalle sue trame velenose.