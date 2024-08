La sparizione mediatica di Meloni è la perfetta metafora del suo governo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 24 agosto 2024) La scomparsa dalla circolazione di Giorgiache ieri ha fatto lavorare diversi cronisti è unadella realtà italiana. Giorgia disparue ha fatto venire in mente, a occhi chiusi, una domanda: senza, cosa cambierebbe? Gli ospedali funzionerebbero peggio? I treni arriverebbero più in ritardo di quanto non sia oggi? I diritti civili verrebbero lesionati? Crollerebbe l’occupazione? Rovesciando la questione la domanda vera diventa un’altra: conal potere è cambiato qualcosa? A due anni ormai dalla presa di palazzo Chigi, dunque quasi a metà della legislatura nera, la risposta, certo inevitabilmente generica ma sufficientemente argomentabile, è questa: con la destra alconcretamente non è cambiato nulla.