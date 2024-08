La Festa dell’Unità parte da Pontedera L’ospite d’onore è Adelmo Cervi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Tutto è pronto per ladi, curata come di consuetudine dal Pd locale. La sezione Bertelli di Fuori del Ponte ha infatti completato e messo a punto un interessante e notevole programma che si svolgerà da martedì 27 a giovedì 29 agosto presso l’area adiacente all’omonimo Circolo cittadino, situato in via Indipendenza. Rilevante è la presenza quale ospitenei tre giorni delladiche ha manito il desiderio dicipare ed essere presente.è figlio di Aldo, terzogenito dei sette fratelli, fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943, al quale la sezione di Fuori del Ponte consegna la tessera onoraria.