La Fed apre la porta alla svolta Powell | È ora di tagliare i tassi

(Di sabato 24 agosto 2024) Il presidente della Federal Reserve, Jerome, ha aperto a un primo taglio deinella riunione di settembre. "È giunto il momento per un aggiustamento della politica monetaria", ha detto durante il suo discorso a Jackson Hole. Il presidente della Fed ha sostenuto che "è aumentata la fiducia che l’inflazione sia su un percorso sostenibile e torni al 2%", l’obiettivo fissato dal mandato della banca. "La direzione di marcia è chiara e i tempi e il ritmo dei tagli deidipenderanno dai dati in arrivo, dall’evoluzione delle prospettive e dall’equilibrio dei rischi", ha aggiunto. "L’attuale livello del nostro tasso di riferimento ci dà ampio spazio per rispondere a qualsiasi rischio che potremmo affrontare, incluso il rischio di un ulteriore indebolimento indesiderato delle condizioni del mercato del lavoro", ha spiegato.