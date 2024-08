Inter ecco lo sponsor di manica | è Gate società di criptovalute

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) L’ha annunciato quest’oggi il nuovodi. Lo sleeve partner per la stagione da poco iniziata è.io, una delle principali piattaforme di exchance dial mondo. L’accordo riguarda i nerazzurri di Simone Inzaghi, ma anche la squadra femminile e la Primavera: “Siamo felici di dare il benvenuto a.io come nostro nuovo Sleeve Partner della nostra prestigiosa maglia, che andiamo così a completare con soddisfazione. Grazie a questo nuovo accordo,.io – che conta più di dieci anni di esperienza nel settore e condivide il nostro stesso spirito innovativo – avrà ampia visibilità in tutte le competizioni che disputeremo”, si legge nel comunicato diffuso dallaguidata da Giuseppe Marotta.lodi: èdiSportFace.