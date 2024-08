Inter buona la seconda | tre punti convincenti con il Lecce

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) L'supera per 2-0 il, nell'anticipo della 2/a giornata di Serie A. I gol di Darmian al 5? e di Calhanoglu su rigore al 69?. Altra sconfitta, invece, per ildi Luca Gotti, che dopo il 4-0 casalingo contro l'Atalanta deve arrendersi ad un'nel complesso dimostratasi superiore. Le reti, una per tempo, siglate in apertura di gara da Darmian e su calcio di rigore da Calhanoglu. Bastano infatti cinque minuti all'per trovare la rete del vantaggio, grazie al cross dalla sinistra di Dimarco spizzato bene da Taremi per la testata vincente di Darmian. Gara da subito in discesa per i nerazzurri, che colpiscono a freddo ilcontinuando così ad attaccare alla ricerca del secondo gol. Schiacciata ma complessivamente ben ordinata in campo, invece, la squadra di Gotti, che aspetta compatta l'cercando poi di ripartire.