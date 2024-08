Germania | armato di un coltello colpisce e scappa 3 morti e 9 feriti La polizia | Attacco terroristico

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 24 agosto 2024) Tre persone sono state uccise e altre quattro gravemente ferite in unconche si è verificato ieri sera durante una festa comunale a Solingen, nellaoccidentale. Un uomodiha aggredito la folla e, nonostante fosse stato ferito dalla, è riuscito a fuggire. L'incidente è avvenuto durante il "Festival della diversità", una celebrazione dei 650 anni della città, situata nella Renania Settentrionale-Vestfalia. L'annuncio dell'è stato fatto dagli organizzatori sul palco, provocando stupore tra il pubblico che fino a quel momento era ignaro. Attualmente, una vasta operazione diè in corso per rintracciare il presunto responsabile, secondo quanto riferito da un portavoce delladi Dusseldorf all'AFP.