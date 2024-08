Emirates continua a investire nel vino e a preferire i francesi Al via i corsi per hostess e steward

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 24 agosto 2024) Dopo aver rinnovato e ampliato la selezione di vini da poter degustare direttamente in quota, non senza qualche delusione per la scarsa presenza di referenze italiane (molte invece quelle),, la compagnia aerea di Dubai ha deciso dire anel settorepuntando sulla formazione del personale di bordo. L'art du vin è il nome scelto per il corso lanciato lo scorso giugno e che punta a migliorare la conoscenza deldi. Un titolo che conferma la predilezione della compagnia aerea per la tradizione vitivinicola d'Oltralpe. Cosa si impara e come si divide il corso Il programma è stato lanciato a giugno 2024 presso l'Cabin Crew Training College di Dubai e si svolge in un bar a forma di ferro di cavallo che ricorda la lounge di bordo dell'A380.