Déjà-vu per Berrettini | è come tornare indietro nel tempo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 24 agosto 2024) Nessuna novità per Matteo, tutto è già successo in passato: fotocopia perfetta, incredibile ma vero. Il destino gli era stato avverso, durante la cerimonia per il sorteggio di Wimbledon. Matteosi era imbattuto già al secondo turno in Jannik Sinner e, malgrado una prestazione ineccepibile, non è toccato a lui staccare il pass per il turno successivo dello Slam britannico. Il rimpianto è proprio questo, che la sua corsa si sia interrotta molto prima del, sebbene il romano meritasse di andare decisamente più lontano e di giocarsi concretamente il titolo. Matteopronto al debutto al Flushing Meadows (LaPresse) – Ilveggente.itSperavamo in quest’altra chance, ma a dire la verità neanche il sorteggio degli Us Open è stato troppo benevolo con lui.