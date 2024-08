Ciclismo Alice Toniolli fuori dal coma | la 19enne è vigile e comunica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024)è uscita dal. Ottime notizie per laciclista trentina, vittima lo scorso 14 agosto di un grave incidente in gara. La società sportiva “GS Topgirl” scrive su Facebook l’aggiornamento sulle condizioni della propria atleta: “è sveglia, riconosce le persone e parla!”. Già nei giorni scorsi l’atleta era stata dichiaratapericolo di vita dallo staff medico dell’ospedale ‘Ca’ Foncello’ di Treviso dove è stata in prognosi riservata e sottoposta a interventi chirurgici per gli esiti dell’incidente.infatti ha riportato un gravissimo trauma cranico, lesioni al torace e a una vertebra e fratture alla gamba nell’urto contro un muretto.dal: laSportFace.