Calhanoglu | Campionato lungo! Importante vincere a San Siro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)è felice per la vittoria dell’Inter, la prima a Sanin questa stagione, e il primo gol realizzato dal dischetto contro il Lecce. Il centrocampista turco ne ha parlato su DAZN. PRIMA VITTORIA – Hakandopo la partita vinta dall’Inter in casa contro il Lecce, ha parlato così in un’intervista: «Dopo il Genoa eravamo tutti tranquilli, ilè ancora. Per noi eraoggi davanti a nostro pubblico. C’è ancora da lavorare, però la serata era giusta. Il nostro segreto è essere una squadra sempre insieme». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «a San») © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati