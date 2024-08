Calcio Serie A | successo dell' Inter

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 24 agosto 2024) 22.50 L'batte 2-0 il Lecce con un gol per tempo e aggancia in vetta Udinese e Parma a 4 punti. Primo posto anche per il Genoa che passa 1-0 a Monza. Al Meazza i nerazzurri, dopo il pari in casa del Genoa, partono forte e al 5' passano: cross di Dimarco, tocco di Taremi e la palla finisce sulla testa di Darmian per l'1-0.Nella ripresa al 69' Calhanoglu raddoppia su rigore (Gaspar trattiene Thuram). Arnautovic, appena entrato, sfiora il tris. Resta il 2-0. All'U-Power Stadium colpo Genoa a Monza col gol a fine 1° tempo di Pinamonti.