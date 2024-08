Attacco con coltello in Germania | 3 morti e 9 feriti a Solingen

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 24 agosto 2024) Inè caccia all'uomo dopo unconavvenuto adurante una festa per i 650 anni dalla fondazione della città. L'aggressore ha colpito a caso i partecipanti, uccidendo tre persone e ferendone altre nove. Secondo la Bild, gli investigatori considerano l'come un possibile "atto terroristico", ma Markus Seitz, portavoce della polizia di Dusseldorf, ha dichiarato che è stato classificato come attentato, pur senza confermare una matrice terroristica. "L'aggressore ha colpito a caso nella folla, quindi è ancora presto per parlare di terrorismo", ha spiegato Seitz. La polizia sta interrogando i presenti e continua la ricerca dell'uomo, di cui non si conosce ancora l'identità. Alcuni testimoni hanno descritto l'aggressore come un uomo dall'aspetto arabo, ma questa informazione non è stata ancora confermata.