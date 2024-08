Via Galilei il parcheggio sembra più vicino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Passi in avanti per il nuovodi via. Mercoledì una delegazione di residenti è stata ricevuta al Castello, per un confronto sull’area di sosta da realizzare all’incrocio con via Mameli, "una struttura che ha l’obiettivo di alleviare la carenza di posti auto in zona, acuita dopo l’arrivo, nell’autunno 2015, degli studi medici di via, dove operano pediatri e medici di famiglia", riferisce il Comune. Erano presenti il sindaco Stefania Signorini, la vice Valentina Barchiesi e l’assessore Romolo Cipolletti, con la dirigente Eleonora Mazzalupi. Già nel 2016, oltre 800 cittadini avevano sottoscritto una petizione per richiedere il park.