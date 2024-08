Una serata di commedia in dialetto ’sangiorges’ con ’I Teatranti’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Stasera alle 21.15 in piazza Garibaldi, a San Giorgio di Terre Roveresche, andrà in scena ladialettale ‘Pr’anicò c’ho l’armèdi en ce credi? (Fai bèn)’. Sul palco i bravi attori del laboratorio ‘Idell’associazione culturale ‘Anta-Club Marino Saudelli’, diretto da Giuliana Aniballi, che è anche la regista dello spettacolo (foto). La scenografia è di Lorenzo Orsini ed Eleonora Zandri, la grafica è firmata Laura Rosati. Soggetto e sceneggiatura sono stati interamente prodotti da ‘I, che danno vita da alcuni anni a storie sempre molto divertenti, come si preannuncia anche questa nuovain due atti. San Giorgio di Pesaro è noto come il ‘paese del’ e la scelta del laboratorio teatrale dell’’Anta-Club Marino Saudelli’ non poteva che direzionarsi verso l’utilizzo del ‘vernacolo’.