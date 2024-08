Una Lucchese tutta da scoprire apre a Pineto la stagione delle toscane di C

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 23 agosto 2024) FIRENZE – Inizia con lo ‘spezzatino’ ladella serie C. Le quattroimpegnate nel torneo giocheranno fra il 23 e il 25 di agosto la prima gara di campionato. Lo faranno con diverse condizioni sia dal punto di vista della rosa, sia come ambizioni. In alcuni casi si tratta di un’incognita, come per ladi Giorgio Gorgone, che parte a fari spenti nel match20,45 del 23 agosto sul campo abruzzese del. Formazione ancora da sistemare, che in settimana ha perso unapedine migliori dell’anno scorso, il laterale Vincent De Maria e che sconta diverse assenze. Per la gara d’esordio mancheranno sicuramente l’ex Pisa Gucher e Magnaghi. Gasbarro è squalificato, in ritardo di condizione ci sono i nuovi arrivati Costantino e Wellbeck e Tumbarello, che è rientrato in gruppo solo a inizio settimana.