Trasportato d’urgenza a Napoli uomo morso da ragno violino | non è in pericolo di vita

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 23 agosto 2024) Undi Roccadaspide è stato trasferitoall’ospedale “Cotugno” di, specializzato in malattie infettive, dopo essere statoda un. Inizialmente, l’era stato ricoverato presso l’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, nel reparto di Chirurgia. Tuttavia, dopo gli esami preliminari, i medici hanno deciso di trasferirlo aper una cura più specifica. Il, avvenuto alla gamba, non ha subito causato dolore né evidenti alterazioni, ma nelle ore successive si sono manifestati sintomi preoccupanti: annerimento della zona colpita, arrossamento diffuso, dolori e la comparsa di ulcere che hanno innescato una necrosi dei tessuti, rendendo necessario l’intervento ospedaliero immediato. Fortunatamente, ladell’non è in