Tentato omicidio in camera d’albergo presso 25enne cubano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi origini cubane, gravemente indiziato deldi un 35enne italiano, avvenuto lo scorso luglio nelladi un albergo di Giugliano in Campania, è stato arrestato oggi dai carabinieri di Varcaturo in esecuzione di una ordinanza emessa dal gip del tribunale di Napoli nord su richiesta della Procura. L’uomo, per motivi di gelosia, si sarebbe introdotto, di notte, nellaoccupata dalla vittima e dalla sua ex compagna, cercando ripetutamente di colpire all’addome il 35enne con un coltello di grosse dimensioni. Questi ha però reagito, riuscendo a schivare e deviare i fendenti, venendo ferito solo alla coscia.