Scompare nel tentativo di recuperare il corpo dell' amico | il triste destino della cordata russa sul Gasherbrum IV

(Di venerdì 23 agosto 2024) Islamabad, 23 agosto 2024 – È come se la montagna li avesse voluti prendere, per sempre insieme. Il Gasherburm IV, in Pakistan, era l’ultima cima che gli alpinisti russi Dmitry Golovchenko e Sergey Nilov avevano tentato di scalare nel 2023, dopo una lunga serie di “prime“ sulle montagne più alte del mondo. Avevano conquistando anche il ‘Piolet d’Or’ nel 2013, l'oscare imprese alpinistiche. Ma la montagna di 7.925, che che per la prima volta fu scalata nel 1958 dallaformata da Walter Bonatti e Carlo Mauri, lungo una via che non è mai più stata ripetuta, è unae vette più belle, più difficili e per questo meno tentate fra i giganti del Karakorum. LaLaci aveva provato l’anno scorso, lungo l’inviolata cresta Sud Est. Erano saliti molto in alto. Ma una caduta a 7.684 metri era stata fatale per Golovchenko.